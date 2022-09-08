Надым, Ямало-Ненецкий АО, , 05:09 — REGNUM В ямальском городе Надыме группы продлённого дня в школах стали частью образовательного процесса и подорожали в два раза. Об этом сообщает «Ямал 1».

Школьники

«Один час — 204 рубля, два часа — 408, льгота -30%. Получается один час – 142,80 рублей, два часа – 285,60. Для льготников дорого, не говоря уже о тех, кто ими не является. Это почти 9000 рублей в месяц, туда ещё стоит прибавить питание – 2500 в месяц. Итого 11 500 рублей в месяц», — сообщила изданию одна из матерей.

Чиновники от образования пояснили, что продлёнка подорожала из-за ввода программ для дополнительного развития детей, которые выходят за рамки учебного плана и образовательной программы школы.

«Такие программы платные. Их стоимость рассчитывается из затрат на коммунальные услуги и используемое оборудование, оплату труда работников и количества часов работы с детьми», — пояснили возмущённым родителям в департаменте образования Надыма.

Ранее корреспонденту ИА REGNUM в департаменте образования ЯНАО сообщали, что группы продлённого дня мало востребованы на Ямале в ямальских школах продлёнка является платной услугой и невостребованной из-за компактности и малочисленности северных городов.

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