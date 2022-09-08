Киев, , 04:53 — REGNUM Санкции в отношении 606 российских политических деятелей ввёл киевский террористический режим. Об этом 7 сентября сообщил Владимир Зеленский в своём вечернем видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Как уточнил Зеленский, в Киеве было принято важное, по его мнению, решение. Санкционные меры применены к 606 представителям политического руководства России. Из них 28 членов Совета безопасности России, 154 члена Совета Федерации России, 424 депутата Государственной Думы России.

Зеленский пояснил, что в отношении лиц, попавших в санкционный список Киева, уже применён ряд юридических, дипломатических и политических мер. Уточнить, в чём конкретно заключаются эти меры, Зеленский не стал. Список политических деятелей России, попавших под так называемые санкции киевского режима, не приводится.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что лидер партии «Вперёд, Италия», экс-премьер-министр страны Сильвио Берлускони заявил, что он мог бы совместно с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель выступить в качестве посредников для урегулирования конфликта на территории бывшей УССР.

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