Цуг, Швейцария, , 04:16 — REGNUM Процедуру банкротства компании Nord Stream 2 AG, оператора газопровода «Северный поток-2», приостановлена до января 2023 года. Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном 7 сентября на сайте официального торгового бюллетеня Швейцарии.

Северный поток-2 Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Уточняется, что временный мораторий на выплату кредитов был продлён решением суда в швейцарском Цуге по просьбе компании. Срок продлён на период с 10 сентября 2022 года по 10 января 2023 года.

Временным административным управляющим по-прежнему остается компания Transliq AG.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил о приостановке правительством страны процесса сертификации проекта «Северный поток-2», после признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской Народных Республик. 23 февраля президент США Джозеф Байден распорядился ввести санкции в отношении компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG, а также в отношении представителей ее руководства в качестве ответа на действия России на территории б. УССР.

В конце марта Nord Stream 2 AG в компании заявили, что известили власти Швейцарии о вынужденном расторжении контрактов с персоналом.

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