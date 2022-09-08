Нефтеюганск, Югра, 8 сентября, 2022, 04:16 — ИА Регнум. Жители Нефтеюганска (ХМАО) жалуются в социальных сетях на свободный выгул по городу коров, которые уничтожают газоны. Данный факт зафиксирован и сотрудниками администрации, сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» мэр города Эльвира Бугай.

Корова на дороге

«Ведётся работа с собственником фермерского хозяйства, который в дальнейшем будет привлечен к административной ответственности в соответствии с окружным законом», — сообщила Эльвира Бугай.

По её словам, животные переданы собственнику и сопровождены к месту загона.

Жители Нефтеюганска отмечают, что им надоел «контактный зоопарк» от владельцев парнокопытной живности. В июле табун лошадей забрёл детскую площадку. А размер штрафа за безнадзорный выпас скота в Югре составляет от 500 рублей до 5000 рублей.