Красноярск, , 04:15 — REGNUM В четверг, 8 сентября, в Красноярске облачно с прояснениями, временами небольшой дождь, температура воздуха +17… +19 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Павел Филонов. Пейзаж. Ветер. 1907

В 7:40 на Театральной площади было +17 °C.

Ночью с 8 на 9 сентября ожидается до +6… +12 °C, облачно с прояснениями, без осадков.

Скорость западного ветра 7−12 м/с, при порывах до 17−22 м/с. Давление — 733 мм рт. ст.

В пятницу, 9 сентября, в Красноярске до +14… +15 °C, облачно, без осадков. Ночью — до +4… +8 °C, переменная облачность.

В субботу, 10 сентября, в Красноярске ожидается до +15… +17 °C днём и до +5… +9 °C ночью. Облачно, без осадков.

По данным Среднесибирского УГМС, 8 сентября в центральных и южных районах Красноярского края, в Эвенкийском муниципальном районе (МР), на юге Туруханского района, в Хакасии и в Туве ожидается очень сильный западный (южный) ветер, при порывах до 15−20 м/с, местами до 25 м/с и более.

В южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве местами ожидается высокая пожарная опасность IV класса. В Туве местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность V класса.

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