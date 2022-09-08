Лос-Анджелес, США, 8 сентября, 2022, 04:11 — ИА Регнум. Зрители, посмотревшие новый фильм ужасов «Варвар» с участием Билла Скарсгарда во время первых ограниченных показов в кинотеатрах США CinemaBlend и AMC, пришли в восторг от картины режиссёра Зака Креггера. Об этом 8 сентября сообщает портал Cinems Blend.

Кадр из трейлера Билл Скарсгард в фильме «Варвар»

Как отмечает издание, участники просмотров назвали фильм «безумным», «редким» и «невероятным». «Это было так весело, однако. Я уже очень редко удивляюсь, потому что все идет по одному и тому же шаблону. И этот (фильм — ИА REGNUM) меня удивил в хорошем смысле», — отметил один из зрителей. Другой отметил, что может охарактеризовать картину лишь словом «сумасшедшая».

Напомним, мировая премьера «Варвара» состоялась 22 июля 2022 года на фестивале Comic-Con 2022, который прошёл в Сан-Диего (штат Калифорния, США). Главные роли в этом фильме исполняют Джорджина Кэмпбелл, Билл Скарсгард и Джастин Лонг. В США в широкий прокат картина выйдет 9 сентября 2022-го.