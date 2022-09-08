Алеппо, Сирия, , 04:05 — REGNUM Пятиэтажный жилой дом обрушился в городе Алеппо на севере Сирии, сообщает агентство SANA.

Алеппо до войны travelask.ru

На месте происшествия спасатели обнаружили тела погибших: шестерых женщин, троих детей и мужчины. Им удалось спасти женщину с ребенком и доставить в больницу для оказания медицинской помощи. Агентство отмечает, что после обрушения здания спасатели начали эвакуировать жителей близлежащих домов. По предварительной версии, обрушившийся жилой дом был построен незаконно, а также с техническими нарушениями.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября четыре истребителя ВВС Израиля нанесли удар по аэродрому Найраб в сирийском Алеппо. Ущерб от обстрела назвали незначительным. Сведений о погибших не поступало.