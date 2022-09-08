Брюссель, , 04:01 — REGNUM Несколько стран Евросоюза, включая Италию и Польшу, предложили ограничить цену на весь газ, импортируемый в ЕС. Об этом 7 сентября сообщает издание Politico.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что данный вопрос был поднят в ходе обсуждения странами ЕС ввода потолка цен на российский газ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вариант ограничения цен абсолютно на весь импортируемый в ЕС газ рассматривается, однако Брюссель выступает против этой идеи. Основная причина, названная Брюсселем — продвинуть и воплотить такое предложение значительно сложнее, чем ограничить цену только на газ из России.

также отмечается, что не поддержали предложение о вводе потолка цен на абсолютно весь газ Германия, Венгрия, Словакия и ещё как минимум две страны. Представители Венгрии призвали к тому, чтобы решение по такому важному вопросу, как энергетическая политика ЕС, принимались единогласно, а не большинством голосов, согласно требованию Еврокомиссии.

По данным Politico, Еврокомиссия хочет установить потолок цены на российский газ для ЕС на уровне €50 за мегаватт-час, или примерно €520 за тыс. кубометров газа.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что правительство Нидерландов поддержит ЕС в вопросе введения потолка цен на российский газ.

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