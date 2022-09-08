Париж, 8 сентября, 2022, 03:53 — ИА Регнум. Компания Focus Entertainment, которая выступит на Западе в качестве издателя игры Atomic Heart российской студии Mundfish, изменила сроки её релиза. Об этом 8 сентября сообщает портал Gematsu.

steamXO Игра Atomic Heart

Ранее разработчики сообщали, что выпустят Atomic Heart в период с сентября по декабрь 2022 года. Сейчас Focus Entertainment объявила, что релиз состоится «этой зимой» на ПК (Steam) и консолях PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One. Таким образом, издатель дал понять, что игра выйдет позже, в период с декабря 2022-го по март 2023-го.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в России и некоторых странах СНГ Atomic Heart будет эксклюзивом платформы VK Play. Кроме нашей страны, она будет продаваться через этот сервис в Белоруссии, Армении, Казахстане, Азербайджане, Киргизии, Молдавии, Таджикистане, Узбекистане и Туркмении.