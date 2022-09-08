Лондон, 8 сентября, 2022, 03:44 — ИА Регнум. Запуск кампании, нацеленной на призыв к гражданам снизить потребление электроэнергии, рассматривает правительство Великобритании. Об этом 8 сентября сообщила газета Times.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

Власти опасаются, что в случае заморозки тарифов на электроэнергию, как это планирует сделать новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, жители страны станут нерационально тратить электроэнергию. Такое развитие событий повысит нагрузки на энергосистему, что создаст риск отключения электроэнергии по всей стране.

Информационную кампанию с призывом экономить электроэнергию в случае одобрения её запуска планируется сделать широкомасштабной, подключить все имеющиеся информационные ресурсы и возможности.

Как уточняет издание, тарифы могут быть зафиксированы на уровне £2,5 тыс. ($2,9 тыс.) до 2024 года. При этом будут сохраняться единоразовые выплаты домохозяйствам, который обещал экс-министр финансов Риши Сунак. Управление рынков газа и электроэнергии Великобритании в конце августа объявило, что с 1 октября верхний предел тарифа на электроэнергию для домохозяйств может вырасти на 80%, это повлечёт увеличение среднего счёта до £3 549 в год ($4,1 тыс.), что станет абсолютным рекордом. Однако правительство намеревается взять ситуацию под свой контроль.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в случае заморозки цен на электричество в Великобритании речь будет идти о заморозке тарифов для всех категорий жителей Соединенного Королевства, а не только для малоимущих. Для исполнения этой инициативы британскому бюджету понадобится около 100 млрд фунтов стерлингов (около $115 млрд).