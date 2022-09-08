Стамбул, Турция, , 03:44 — REGNUM Ещё пять судов с продовольствием получили разрешение Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле на выход из портов Одессы и Черноморска, находящихся под контролем нацистского киевского режима. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба СКЦ.

Ячмень

Из Черноморска выйдут два сухогруза: Kiran America доставит 50 тыс. тонн ячменя и кукурузы в Китай, Captain Adam 1 — 9300 тонн пшеницы в Турцию.

Из Одессы выйдут три судна: Jasmin Queen доставит 9531 тонну кукурузы в Турцию, Filyoz доставит в эту же страну 4410 тонн подсолнечного масла, сухогруз Santana направится в Италию с 10 тыс. тонн пшеницы.

Выход всех судов в море запланирован на 8 сентября. Общий объём вывозимого ими с территории б. УССР продовольствия составляет 83 241 тонну.

Как сообщало ИА REGNUM, в румынскую Констанцу и испанскую Картахену 7 сентября прибыли суда с продовольствием из порта Южный, расположенного на временно контролируемой нацистским киевским режимом территории б. УССР.

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