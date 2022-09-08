Вашингтон, , 03:26 — REGNUM Разработка гиперзвуковых ракет в США по программе ARRW еще не завершилась, несмотря на недавние испытания, заявил министр американских ВВС Фрэнк Кендалл в ходе конференции.

Пентагон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нам еще предстоит работать над ARRW. Я теперь более оптимистично смотрю на нее, поскольку у нее были успехи, однако мы не завершили программу летных испытаний. Нам все еще есть там над чем работать», — заявил он.

Кендалл добавил, что пока Пентагон рассматривает различные варианты организации гиперзвукового арсенала в США. При этом министр не стал отвечать на вопрос о финансировании программы в 2024 году. Он лишь отметил, что пока производство ракет такого типа отложено.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября замминистра американской армии Гейб Камарилло заявил, что вооруженные силы США получат первое гиперзвуковое оружие до окончания 2023 года. Он добавил, что каких-либо задержек в этом быть не должно. Ранее, 19 августа, в Пентагоне отчитались об успехах в разработке гиперзвукового оружия.

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