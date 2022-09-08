Мехико, 8 сентября, 2022, 03:24 — ИА Регнум. Как минимум три человека погибли в результате взрыва в доме, где жили сотрудники прокуратуры в мексиканском городе Сальтильо. Об этом 7 сентября сообщает местное издание Tvazteca.

Взрыв

По данным прокуратуры штата Коауила, причиной взрыва могла быть утечка бытового газа. Отмечается, что в результате взрыва здание было полностью разрушено, пострадали как минимум 50 зданий, расположенных поблизости.

По предварительным данным, погибли как минимум три человека. Двоих пострадавших спасатели извлеки из-под обломков. Один раненый был госпитализирован в стабильном состоянии. у второго диагностировано поражение 70% кожного покрова, его состояние врачи назвали крайне тяжёлым.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. На месте продолжают работу спасатели, медики и сотрудники правоохранительных органов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух пострадавших в результате взрыва газа в баре в испанском Мадриде.