Вашингтон, , 03:17 — REGNUM Госдепартамент США согласовал сделку о продаже Пакистану многофункциональных истребителей F-16, а также сопутствующего оборудования к ним. Об этом сообщило управление Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности.

Сумма контракта составляет $450 млн. Основным подрядчиком по договору станет американская компания Lockheed Martin Corp. Далее вопрос реализации сделки будет изучен Конгрессом США, у которого есть 30 дней на то, чтобы отклонить и одобрить документ.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа Госдепартамент США согласовал сделку о продаже Австралии вертолетов Black Hawk UH-60M и сопутствующего оборудования к ним за $1,95 млрд.

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