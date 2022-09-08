Вашингтон, 8 сентября, 2022, 03:17 — ИА Регнум. Госдепартамент США согласовал сделку о продаже Пакистану многофункциональных истребителей F-16, а также сопутствующего оборудования к ним. Об этом сообщило управление Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности.

AF.mil F-16

Сумма контракта составляет $450 млн. Основным подрядчиком по договору станет американская компания Lockheed Martin Corp. Далее вопрос реализации сделки будет изучен Конгрессом США, у которого есть 30 дней на то, чтобы отклонить и одобрить документ.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа Госдепартамент США согласовал сделку о продаже Австралии вертолетов Black Hawk UH-60M и сопутствующего оборудования к ним за $1,95 млрд.