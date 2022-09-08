Москва, , 03:10 — REGNUM Китайский юань является ключевой альтернативой доллару и евро, эту валюту в первую очередь рассматривают российские банки. Об этом 8 сентября рассказал замминистра финансов России Алексей Моисеев в беседе с РБК.

Юань Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Моисеева, такое предпочтение юаню объясняется большим спором на него и стабильностью курса китайской валюты. Именно такими качествами, в первую очередь должна обладать валюта для обращения в России. Кроме того, у неё не должно быть заградительного контроля в стране–эмитенте денежной единицы.

Моисеев уточнил, что кроме юаня рассматриваются и дирхам — валюта Объединенных Арабских Эмиратов, и «ряд других валют более мелких рынков».

В частности, индийская рупия и дирхам могут использоваться российскими экономическими агентами, но в связи с узостью рынка, объём использования этих валют сильно ограничен.

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