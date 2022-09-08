Лондон, , 03:07 — REGNUM Животных в океанариуме Sealife в британском городе Саутенд-он-Си может быть придется усыпить из-за высоких цен на электроэнергию, заявил владелец океанариума Филип Миллер в эфире телеканала ITV.

Электричество Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Все эти животные должны находиться в тепле или в холоде, или и то и другое, 24 часа в сутки семь дней в неделю. И их необходимо кормить, поэтому приходится платить большие счета. Их всех придется подвергнуть эвтаназии, или же нам надо найти им другой дом. Но в других зоопарках, я думаю, похожая ситуация», — рассказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября крупнейший поставщик газа и электроэнергии в Великобритании компания Centrica запросила кредиты на «много миллиардов» у британских банков. Уточнялось, что корпорация потребовала средства для повышения ликвидности в условиях энергетического кризиса, а также высоких цен на энергоносители.