Оттава, , 02:59 — REGNUM Полицейские Канады арестовали Майлза Сандерсона — второго подозреваемого по делу о массовой поножовщине в провинции Саскачеван, в результате которой были убиты десять человек. Об этом сообщили в пресс-службе Канадской конной полиции (RMCP).

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Его задержали недалеко от города Ростерн, в 100 км к юго-западу от места, где произошли нападения. Ранее был найден мертвым его брат — Дамиен Сандерсон, который также проходит в качестве подозреваемого в поножовщине.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября Дамиен и Майлз Сандерсоны совершили нападения с применением холодного оружия в отдаленном районе Саскачевана. Они лишили 10 человек и ранили еще 18.

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