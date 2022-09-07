Оттава, 8 сентября, 2022, 02:59 — ИА Регнум. Полицейские Канады арестовали Майлза Сандерсона — второго подозреваемого по делу о массовой поножовщине в провинции Саскачеван, в результате которой были убиты десять человек. Об этом сообщили в пресс-службе Канадской конной полиции (RMCP).

(сс) luctheo Наручники

Его задержали недалеко от города Ростерн, в 100 км к юго-западу от места, где произошли нападения. Ранее был найден мертвым его брат — Дамиен Сандерсон, который также проходит в качестве подозреваемого в поножовщине.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября Дамиен и Майлз Сандерсоны совершили нападения с применением холодного оружия в отдаленном районе Саскачевана. Они лишили жизни 10 человек и ранили еще 18.