Куру, Франция, 8 сентября, 2022, 02:52 — ИА Регнум. С космодрома Куру во Французской Гвиане 7 сентября стартовала тяжёлая ракета-носитель Ariane-5 со спутником связи Eutelsat на борту. Трансляция пуска ведётся на сайте компании Arianespace.

DLR German Aerospace Center Ракета-носитель Ariane 5

Тяжёлый геостационарный спутник Eutelsat KONNECT VHTS предназначен для обеспечения европейских пользователей доступом в Интернет со скоростью до 500 Гбит/с. Мощность спутника нового поколения в семь раз превышает возможности его предшественника, выведенного на орбиту в 2020 году.

Отмечается, что последний запуск является уже 37-м, выполненным Arianespace для Eutelsat начиная с 1983 года.

пресс-служба Arianespace «Ещё один успех на счету как европейской стартовой команды, так и ракеты-носителя Ariane-5, которой до вывода из эксплуатации осталось всего три миссии».

Как сообщало ИА REGNUM, китайская ракета-носитель Kuaizhou-1A успешно вывела на околоземную орбиту два экспериментальных спутника CentiSpace-1 (S3 и S4) академии наук КНР.

Читайте также: Ближайший пуск лёгкой ракеты-носителя «Ангара» намечен на октябрь