Москва, 8 сентября, 2022, 02:53 — ИА Регнум. Исполнителя на контракт по развитию информационно-аналитической системы мониторинга качества государственных услуг 22 сентября 2022 года планирует определить Минэкономразвития России. Соответствующий тендер пройдёт со стартовой ценой 241 102 580 рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Иван Шилов ИА REGNUM IT

Победитель должен будет создать «подсистемы построения дашбордов и визуализации данных» для нужд ведомства.

Источник финансирования контракта — федеральный бюджет. Работы должны завершить за три этапа — до 1 марта 2024 года.

В техзадании уточняется, что сама система разработана ведомством для того, чтобы аккумулировать «оценки и мнения граждан о качестве полученных ими государственных услуг».

Напомним, ранее также Минфин России объявил об IT-тендере за 674 млн рублей на доработку «Электронного бюджета», а ФНС России готова выплатить 1,5 млрд рублей за работу над одной из систем, оператором которой является.