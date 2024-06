Квебек, Канада, 8 сентября, 2022, 02:46 — ИА Регнум. Портал Screen Rant опубликовал топ-10 игр, которые, по мнению его редакции, «идеально» подойдут поклонникам фантастического сериала Netflix «Очень странные дела». Статья была опубликована 8 сентября на сайте издания.

Kino-teatr.ru Кадр из сериала «Очень странные дела»

В список, в частности, вошла хоррор-игра на тему охоты Skinwalker Hunt, проект Eternal Evil в жанре «survival-horror старой школы» (survival horror — игра про выживание в атмосфере фильмов ужасов), кооперативная игра Evil Dead: The Game по франшизе «Зловещие мертвецы», психологический хоррор Martha is Dead и онлайн-проект Ghost Watchers.

Журналисты также предложили читателям ознакомиться с Escape The Backrooms, Remnant Records, MADiSON и Cut To The Core. Первое место в их рейтинге досталось мультиплатформенной игре The Quarry студии Supermassive Games.

Для справки: релиз The Quarry состоялся 10 июня 2022 года на ПК и консолях PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S. Игра выполнена в жанрах интерактивного фильма и survival horror, она позволяет геймерам играть как в одиночку, так и в многопользовательском режиме. Игрокам предлагается управлять действиями девяти подростков, которым нужно пережить ужасную ночь в летнем лагере.