Милан, Италия, 8 сентября, 2022, 02:42 — ИА Регнум. По меньшей мере шесть человек пострадали в результате крупного пожара на химическом заводе в городе Сан-Джулиано-Миланезе на севере Италии, сообщила газета Il Giorno.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Инцидент произошел в промышленной зоне Сан-Джулиано. Два пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Огнеборцам удалось локализовать пожар.

Власти города призывали население не открывать окна, поскольку дым из горящего завода может представлять опасность для здоровья. Прокуратура приступила к расследованию причин случившегося. Пожар вспыхнул после взрыва, источник которого еще предстоит выяснить.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября произошел пожар на металлургическом заводе в городе Пхохан в Южной Корее. Предприятие принадлежит компании POSCO.