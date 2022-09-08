Цхалтубо, Грузия, 8 сентября, 2022, 17:20 — ИА Регнум. Многодетная мать трагически погибла в селе Патрикети Цхалтубского муниципалитета Грузии, сообщает 7 сентября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Пламя

33-х летняя Теона Догонадзе была доставлена в больницу с ожогами 35% тела, и вскоре, несмотря на усилия врачей, скончалась. Пока нет ясной картины того, что произошло. По одной версии, муж погибшей, который ранее, находясь в нетрезвом состоянии, неоднократно избивал свою супругу, облил её бензином и поджёг на глазах у пятерых детей. Однако, мужу погибшей, также доставленному в больницу с ожогами, пока не предъявлено никаких обвинений. Он лишь проходит лечение под наблюдением полиции. По другой версии, Догонадзе хотела напугать мужа и поэтому сама облила себя бензином, а потом по неосторожности себя подожгла. И по третьей версии, произошёл несчастный случай: женщина хотела разжечь костёр и вместо солярки плеснула в огонь бензином.

В настоящее время тело погибшей отдано родственникам. Полиция ведёт допросы всех свидетелей трагедии.