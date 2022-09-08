Белгород, , 02:37 — REGNUM Взрыв произошел на одной из подстанций города Белгорода, в результате чего в городе начались проблемы с электроснабжением. Об этом сообщил Telegram-канала «Baza» со ссылкой на данные очевидцев.

Белгород Иван Шилов © ИА REGNUM

«Жители Белгорода сообщают о взрыве на подстанции. Почти во всем городе пропал свет», — говорится в сообщении.

Также представлен видеоролик, на котором видно отсутствие электричества в городе. Тем не менее точно установить время и место происшествия по одному ролику невозможно. Канал отмечает, что местные жители также пожаловались на перебои с водоснабжением. Официальных подтверждений этой информации пока не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа в Белгороде произошло несколько взрывов. Также в городе работали системы противовоздушной обороны. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пострадавших и разрушений не было.