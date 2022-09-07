Лос-Анджелес, США, 8 сентября, 2022, 02:26 — ИА Регнум. Джоди Комер может сыграть супергероиню Сью Сторм в будущем фильме Marvel на основе комиксов «Фантастическая четвёрка». Об этом 8 сентября сообщает портал Comicbook.

Кадр из сериала «Убивая Еву» Джоди Комер

Как утверждают отраслевые инсайдеры, Marvel уже сделала соответствующее предложение актрисе и вскоре может выступить с официальным заявлением. Отмечается, что студия может сделать это уже на выставке D23 Expo 2022, которая пройдёт с 9 по 11 сентября 2022 года в Анахайме (штат Калифорния, США).

Напомним, зрители знают Джоди Комер по сериалу «Убивая Еву» и фантастическому фильму «Главный герой». Сью Сторм в комиксах Marvel — это женщина, которая может становиться невидимой и создавать силовые поля, используя псионическую энергию.