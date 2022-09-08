Калининград, , 02:24 — REGNUM В арбитраж Калининградской области, где слушается банкротное дело в отношении авиакомпании «Скол», поступило заявление основного кредитора должника — АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК). Кредитор требует включить в реестр его претензии на сумму 1 833 599 323 рубля. Заявление рассмотрят 5 октября 2022 года, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на материалы дела.

Самолет авиакомпании «СКОЛ» (сс) Pavel Adzhigildaev

7 сентября 2022 года в суд поступило ещё одно заявление от ГТЛК, сумма претензий по которому пока не известна. Его рассмотрят 12 октября 2022 года.

Помимо этого, требование о включении в реестр кредиторов поступило ещё от ряда кредиторов, в том числе АО «Аэропорт Сургут».

Напомним, банкротом авиакомпанию признали в июле 2022 года. При этом в период до перехода от наблюдения к конкурсному производству в суд поступило ходатайство от компании из дивизиона госкорпорации «Ростех» о намерении погасить долги «Скола». К июлю данный вопрос так и не был решён, а банкротная процедура продолжается.

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Из материалов дела известно, что у компании есть долги более чем перед 400 работниками.