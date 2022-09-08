Нью-Йорк, США, , 02:19 — REGNUM На освобождённые Россией от нацистов территории бывшей УССР через контрольно-пропускной пункт в Запорожье ежедневно возвращаются до 700 человек. Об этом российский постпред при ООН Василий Небензя заявил в ходе заседания Совбеза организации.

Василий Небензя Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, «ситуация на земле» показывает, насколько не соответствуют реальности фантазии «западных коллег» о якобы насильственном вывозе жителей территорий б. УССР в Россию. Тот факт, что огромное их число «стремится правдами или неправдами» попасть с подконтрольных киевскому режиму территорий в освобождённые Россией районы, не могут игнорировать даже западные СМИ.

Василий Небензя «Длинная очередь выстроилась на КПП в Запорожье, через который ежедневно до 700 человек возвращаются домой».

Как сообщало ИА REGNUM, российский постпред при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза организации заявил, что обвинения Соединённых Штатов в адрес России о якобы создании «фильтрационных лагерей» на территории бывш. УССР не совпадают с фактами и статистикой.

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