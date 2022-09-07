Вашингтон, 8 сентября, 2022, 02:11 — ИА Регнум. Укрепление отношений между Россией и Никарагуа угрожает безопасности Соединенных Штатов и всего Западного полушария, заявила пресс-секретарь американского Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Расширение режимом отношений с Россией представляет риски безопасности полушария», — заявила она.

В чем же заключаются угрозы для безопасности, Жан-Пьер не сообщила. При этом, по ее словам, в Никарагуа продолжает якобы ухудшаться ситуация с правами человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября глава минфина Никарагуа Иван Акоста поддержал Россию в вопросе антироссийских санкций Запада. По его словам, Манагуа сама испытывала на себе западное давление в виде экономических ограничений.