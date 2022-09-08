Амстердам, , 02:07 — REGNUM Правительство Нидерландов поддержит ЕС в вопросе введения потолка цен на российский газ, сообщило 7 сентября агентство Reuters со ссылкой на свой источник.

Вентиль Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Журналисты отмечают, что королевство ранее выступало против такой меры. Нидерландские власти также одобрят решение Евросоюза о замене с добровольного на обязательное сокращения потребления газа на 15%.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября цена на газ в ходе открытия торгов на лондонской биржи ICE резко выросла на более чем 30% и превысила $2900 за 1 тыс. кубометров. Это произошло на фоне сообщений об остановке поставок по газопроводу «Северный поток».

7 сентября российский президент Владимир Путин предупредил, что Россия откажется поставлять газ и нефть в европейские страны, если решения властей этих государств будут не соответствовать контрактам на поставку энергоресурсов.

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