Вашингтон, , 01:44 — REGNUM Вице-президент США Камала Харрис в конце сентября посетит Японию, чтобы присутствовать в Токио на похоронах бывшего японского премьер-министра Синдзо Абэ, сообщили в ее пресс-службе.

Камала Харрис Иван Шилов © ИА REGNUM

После этого она должна отправиться в Южную Корею. Отмечается, что это уже второй визит Харрис в Азию. Первую поездку в регион в качестве вице-президента она совершила в августе 2021 года, побывав в Сингапуре и во Вьетнаме.

Как сообщало ИА REGNUM, Синдзо Абэ был застрелен 8 июля во время предвыборного митинга. Его похороны пройдут 27 сентября. На организацию траурной церемонии японские власти выделят около 1,65 млрд иен ($12 млн).

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