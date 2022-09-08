Мелитополь, Бывш. УССР, , 01:37 — REGNUM Пострадавших в результате террористического акта в Мелитополе, устроенного киевскими нацистами, не было, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире «Соловьев LIVE».

Мелитополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Слава Богу, все живы, даже нет пострадавших. Понятно, нанесен материальный ущерб, но это все мелочи, это восстанавливается, самое главное, что люди живы, здоровы, и ничего с ними не произошло», — заявил он.

Рогов добавил, что в штабе движения «Мы вместе с Россией» произошло два взрыва. Только благодаря работе специалистов удалось избежать жертв. Рогов подчеркнул, что все исполнители террористического акта уже известны.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября в штабе общественного движения «Мы вместе с Россией» в Мелитополе Запорожской области произошел теракт. Член главного совета областной администрации Владимир Рогов заявил, что таким образом киевский режим пытается запугать мирных жителей региона.

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