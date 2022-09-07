Мелитополь, 8 сентября, 2022, 01:37 — ИА Регнум. Пострадавших в результате террористического акта в Мелитополе, устроенного киевскими нацистами, не было, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире «Соловьев LIVE».

Александр Полегенько ИА REGNUM Мелитополь

«Слава Богу, все живы, даже нет пострадавших. Понятно, нанесен материальный ущерб, но это все мелочи, это восстанавливается, самое главное, что люди живы, здоровы и ничего с ними не произошло», — заявил он.

Рогов добавил, что в штабе движения «Мы вместе с Россией» произошло два взрыва. Только благодаря работе специалистов удалось избежать жертв. Рогов подчеркнул, что все исполнители террористического акта уже известны.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября в штабе общественного движения «Мы вместе с Россией» в Мелитополе Запорожской области произошел теракт. Член главного совета областной администрации Владимир Рогов заявил, что таким образом киевский режим пытается запугать мирных жителей региона.