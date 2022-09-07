В Запорожской области оценили последствия теракта в Мелитополе
Мелитополь, 8 сентября, 2022, 01:37 — ИА Регнум. Пострадавших в результате террористического акта в Мелитополе, устроенного киевскими нацистами, не было, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире «Соловьев LIVE».
«Слава Богу, все живы, даже нет пострадавших. Понятно, нанесен материальный ущерб, но это все мелочи, это восстанавливается, самое главное, что люди живы, здоровы и ничего с ними не произошло», — заявил он.
Рогов добавил, что в штабе движения «Мы вместе с Россией» произошло два взрыва. Только благодаря работе специалистов удалось избежать жертв. Рогов подчеркнул, что все исполнители террористического акта уже известны.
Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября в штабе общественного движения «Мы вместе с Россией» в Мелитополе Запорожской области произошел теракт. Член главного совета областной администрации Владимир Рогов заявил, что таким образом киевский режим пытается запугать мирных жителей региона.