Вашингтон, , 01:32 — REGNUM Шоураннер (ведущий продюсер) сериала «Пацаны» Эрик Крипке решил встать на защиту актрисы Эрин Мориарти после того, как она пожаловалась на волну сексуально окрашенной критики со стороны пользователей соцсетей в отношении её персонажа. Об этом 8 сентября сообщает портал The Wrap.

Цитата из т/с «Пацаны». Реж. Дэна Трахтенберг. 2019. США

Мориарти 7 сентября 2022 года на своей странице в соцсети заявила, что когда она читает комментарии некоторых пользователей о Старлайт (Энни Дженьюэри), то чувствует себя «обесчеловеченной» и «парализованной», а порой и теряет дар речи. Позже Крипке разместил публикацию, в которой резко высказался в адрес таких фанатов, используя ненормативную лексику.

«Привет, тролли! — написал Крипке, — во-первых, это буквально противоположно чертовому посланию шоу. Во-вторых, вы причиняете боль реальным людям с настоящими чувствами. Будьте добрыми». Продюсер «Пацанов» предложил тем пользователям, которые не могут быть добрыми, совершить ряд отвратительных действий и не смотреть сериал. «Вы нам не нужны», — подытожил Крипке.

Напомним, в сериале «Пацаны» Эрин Мориарти исполняет роль девушки, которая обладает сверхчеловеческой силой, может взаимодействовать с электричеством и совершать энергетические атаки. Как считают многие фанаты, этот персонаж является пародией на таких известных героинь комиксов DC, как Супергёрл и Старгёрл.

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