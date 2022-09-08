Афины , , 01:27 — REGNUM Об угрозе серьёзного конфликта между Грецией и Турцией сообщил глава МИД Греции Никос Дендиас в письмах главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю и генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу. Об этом 7 сентября сообщает РИА Новости.

Никос Дендиас Cc Υπουργείο Εξωτερικών

В письмах Дендиас указывает на «серию подстрекательских заявлений», которые были сделаны президентом Туции Реджепом Тайипом Эрдоганом, и приводит отрывки из речи турецкого лидера, где он утверждает, что Греция оккупировала острова в Эгейском море и заплатит за это высокую цену.

Как поясняет Дендиас, заявления Эрдогана неприемлемы, оскорбляют народ Греции и носят откровенно угрожающий характер. По мнению Дендиаса, за «агрессивной риторикой» главы Турции последовали другие высокопоставленные официальные лица Турции. Одновременно начался рост нарушений суверенитета Греции в Эгейском море и юго-восточном Средиземноморье.

«Турецкое руководство, по-видимому, предпочло представить будущую агрессию как уже подготовленную и, что более важно, как оправданную акцию со стороны Турции», — отметил глава МИД Греции.

Дендиас считает, что поведение Турции в отношении Греции должно осудить всё международное сообщество. Всего было направлено два письма, второе было направлено постпредом Греции при ООН генсеку ООН Антониу Гуттерешу с просьбой рассматривать его как официальный документ Генассамблеи ООН.

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