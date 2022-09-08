Киев, , 01:22 — REGNUM Киевский режим планирует направить свыше 1 трлн гривен (более $27 млрд) на финансирование ВСУ в 2023 году, сообщил Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам Зеленского, реализация указанного плана будет самой приоритетной. Газета The Wall Street Journal ранее написала о том что, из-за военных расходов дефицит бюджета киевского режима растет ежемесячно на около $5 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM 2 сентября американский президент Джо Байден призвал Конгресс США одобрить выделение $11,7 млрд на дополнительную помощь Киеву, включая поставки вооружений.

7 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила ЕС выделить киевскому режиму еще €5 млрд.

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