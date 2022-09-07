Киев, 8 сентября, 2022, 01:22 — ИА Регнум. Киевский режим планирует направить свыше 1 трлн гривен (более $27 млрд) на финансирование ВСУ в 2023 году, сообщил Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

По словам Зеленского, реализация указанного плана будет самой приоритетной. Газета The Wall Street Journal ранее написала о том, что из-за военных расходов дефицит бюджета киевского режима растет ежемесячно на сумму около $5 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM 2 сентября американский президент Джо Байден призвал Конгресс США одобрить выделение $11,7 млрд на дополнительную помощь Киеву, включая поставки вооружений.

7 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила ЕС выделить киевскому режиму еще €5 млрд.