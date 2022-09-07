Москва, 8 сентября, 2022, 01:16 — ИА Регнум. Начиная с 9 сентября в столице потеплеет, будет преобладать сухая, солнечная погода. Об этом 8 сентября рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Сергей Судейкин. Бабье лето. 1916

«Начиная с пятницы погода будет повеселее — преимущественно без осадков, солнышко будет показываться, много солнца. Дневные температуры прогнозируются в диапазоне +14… +16 °C, по области — даже до +17 °C. Ветер будет уже слабее и не северный, а восточный и юго-восточный», — приводит слова Вильфанда ТАСС.

По словам метеоролога, такой же характер погоды сохранится 10, 11 и 12 сентября.

Роман Вильфанд «До бабьего лета ещё не дотягиваем, но жить станет повеселее».

Что касается четверга, 8 сентября, то в Москве в этот день погода останется ещё «скучной» и холодной, «примерно на пять градусов ниже климатической нормы». Максимальная температура воздуха не будет превышать +10… +12 °C.

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