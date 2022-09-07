Мурманск, 8 сентября, 2022, 01:02 — ИА Регнум. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил в соцсетях о гибели еще двух бойцов, участвовавших в специальной военной операции.

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«Сержант Виктор Одинцов и матрос Андрей Савченко приняли решение защищать на передовой страну от неонацистов, они отправились на помощь людям ДНР и ЛНР, остановив карательную операцию в Донбассе. Они отдали свои жизни, но не позволили нацизму вновь поднять голову. Соболезную родным и близким. Светлая память нашим воинам», — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе спецоперации погиб уроженец Ненецкого АО.