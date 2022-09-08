Майами, США, 8 сентября 2022, 01:00 — REGNUM Сформировавшийся над водами Атлантического океана ураган «Эрл» усилится еще больше и создаст «опасные условия» на восточном побережье США, сообщил на своем сайте Национальный центр ураганов (NHC).
По прогнозам синоптиков, влияние циклона коснется суши в течение следующих нескольких дней. В настоящее время «Эрл» находится примерно в 740 км к югу от Бермудских островов и движется со скоростью до 137 км в час.
Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября Метеорологическая служба Мексики предупредила об усилении ураган «Кай», который движется вдоль тихоокеанского побережья страны.
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