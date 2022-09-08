Картахена, , 00:53 — REGNUM В румынскую Констанцу и испанскую Картахену 7 сентября прибыли суда с продовольствие из порта Южный, расположенного на временно контролируемой нацистским киевским режимом территории б. УССР. Это следует из данных сервиса отслеживания судов Marine Traffic.

Кукуруза

Выход сухогруза Seajoy из Южного с 64,215 тыс. тонн кукурузы на борту был одобрен Совместным координационным центром (СКЦ) в Стамбуле 29 августа. По состоянию на 23:30 мск 7 сентября сухогруз пришвартован в порту Картахены.

Танкер Mavka, выход которого из Южного с 12,5 тыс. тонн подсолнечного масла был одобрен СКЦ 1 сентября, расположился на якоре вблизи порта Констанцы в ожидании швартовки.

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Как сообщало ИА REGNUM, совместный координационный центр в Стамбуле санкционировал выход пяти судов с почти 130 тыс. тонн сельхозпродукции из трёх портов на территории б. УССР.

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