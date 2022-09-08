Вашингтон, , 00:34 — REGNUM Вооруженные силы США должны получить первое гиперзвуковое оружие до конца 2023 года, заявил заместитель министра американской армии Гейб Камарилло на конференции портала Defense News.

Гиперзвуковая ракета Иван Шилов © ИА REGNUM

По его мнению, каких-либо задержек не должно произойти. Камарилло отметил, что военно-промышленному комплексу США удалось создать новые системы вооружения с «беспрецедентной скоростью и эффективностью», позволяющие ускорить модернизацию американских вооруженных сил.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа первый заместитель главы Пентагона Кэтлин Хикс объявила об успехах в разработке гиперзвукового оружия в Соединенных Штатах, а также средств борьбы против этого вида вооружений.

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