Вашингтон, 8 сентября, 2022, 00:34 — ИА Регнум. Вооруженные силы США должны получить первое гиперзвуковое оружие до конца 2023 года, заявил заместитель министра американской армии Гейб Камарилло на конференции портала Defense News.

Иван Шилов ИА REGNUM Гиперзвуковая ракета

По его мнению, каких-либо задержек не должно произойти. Камарилло отметил, что военно-промышленному комплексу США удалось создать новые системы вооружения с «беспрецедентной скоростью и эффективностью», позволяющие ускорить модернизацию американских вооруженных сил.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа первый заместитель главы Пентагона Кэтлин Хикс объявила об успехах в разработке гиперзвукового оружия в Соединенных Штатах, а также средств борьбы против этого вида вооружений.

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