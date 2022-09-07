Милан, Италия, 8 сентября, 2022, 00:32 — ИА Регнум. 27-летний центральный полузащитник сборной Германии Йозуа Киммих с оценкой 8.05 по версии авторитетного портала WhoScored признан лучшим игроком матча первого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА 2022/23 «Интер» — «Бавария» (0:2).

ФК Бавария Мюнхен

В матче с «нерадзурри» Йозуа Киммих отметился одной результативной передачей и одним удачным отбором. Точность передач немецкого хавбека составила 95%.

В текущем сезоне Йозуа Киммих принял участие в восьми матчах за «Баварию» во всех турнирах (Бундеслига, Лига чемпионов УЕФА, Кубок Германии, Суперкубок Германии), в которых отметился двумя забитыми мячами, одной результативной передачей и получил три желтые карточки.