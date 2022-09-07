Милан, Италия, 8 сентября, 2022, 00:27 — ИА Регнум. 7 сентября в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» футбольный клуб «Интер» потерпел поражение от мюнхенской «Баварии». Матч первого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА 2022/23 завершился со счетом 0:2.

ФК Бавария Мюнхен

Первый мяч на 25-й минуте встречи забил нападающий сборной Германии Лерой Сане после передачи Йозуа Киммиха. На экваторе второй половины Данило Д’Амброзио удвоил преимущество мюнхенского клуба, срезав мяч в свои ворота.

Желтые карточки получили Маттейс де Лигт и Федерико Димарко. На матче работала французская бригада арбитров во главе с Клеманом Турпеном. Ассистенты главного судьи — Николя Дано и Сириль Грингор.

Составы команд:

«Интер»: Онана, Думфрис (Дармиан, 71’), Госенс, Д’Амброзио, Шкриниар (де Врей, 71’), Бастони (Димарко, 71’), Чалханоглу (Гальярдини, 81’), Мхитарян, Брозович, Джеко (Корреа, 71’), Мартинес.

«Бавария»: Нойер, Павар, де Лигт (Упамекано, 75’), Дэвис, Эрнандес (Станишич, 84’), Забитцер (Горецка, 61’), Киммих, Сане (Мусиала, 84’), Коман (Гнабри, 75’), Мюллер, Мане.