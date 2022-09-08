Нью-Йорк, США, , 00:25 — REGNUM Онлайн-кинотеатр Hulu выложил в Сеть трейлер юридического сериала «Обоснованные сомнения» (Reasonable Doubt). Ролик был опубликован 7 сентября на портале TVLine.

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Стоит отметить, что видео является достаточно провокационным, поскольку главная героиня шоу — адвокат Жаклин Стюарт по прозвищу »Джакс» — в какой-то момент произносит фразу: «В конце концов, я… люблю … преступников». Играет юриста актриса Эмаяци Коринеальди, которую зрители ранее могли видеть в фильмах и сериалах «На полпути в никуда», «Убить трубача», «Десница божья», «Мыслить как преступник» и «Корни».

Напомним, премьера «Обоснованных сомнений» состоится на сайте Hulu 27 сентября 2022 года. Сюжет сериала расскажет о том, как адвокат Стюарт «яростно сопротивляется системе правосудия», используя при этом «дикие» трактовки закона и не гнушаясь демонстрировать «сомнительную этику». Попутно героиня шоу пытается решить проблемы неудачного брака и справиться с трудностями материнства.

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