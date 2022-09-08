Неаполь, Италия, , 00:16 — REGNUM Футбольный клуб «Ливерпуль» под руководством Юргена Клоппа потерпел крупное поражение от неаполитанского «Наполи» со счетом 1:4. Встреча проходила в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона».

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

Забитыми мячами в составе неаполитанского клуба отметились Петр Зелиньский (5’ пенальти, 47'), Андре-Франк Замбо-Ангисса (31’ Петр Зелиньский) и Джованни Симеоне (44’ Хвича Кварацхелия). Единственный гол «мерсисайдцев» на 49-й минуте забил нападающий сборной Колумбии Луис Диас после передачи Эндрю Робертсона.

Составы команд:

«Наполи»: Мерет, Мин Джэ, Ррахмани, Оливейра (Руй, 74’), Ди Лоренцо, Зелиньский (Эльмас, 74’), Политано (Лосано, 58’), Лоботка, Кварацхелия (57’), Замбо-Ангисса, Осимхен (Симеоне, 41’).

«Ливерпуль»: Беккер, Робертсон, ван Дейк, Александер-Арнольд, Гомес (Матип, 46’), Фабиньо, Милнер (Алькантара, 62’), Эллиотт (Артур, 77’), Фирмино (Нуньес, 62’), Салах (Жота, 62’), Диас.