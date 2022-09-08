Нью-Йорк, США, , 00:11 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 7 сентября уверенным ростом. Больше других прибавил Nasdaq.

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 435,98 пункта (1,40%), до уровня 31 581,28 пункта. S&P 500 подорожал на 71,68 пункта (1,83%), до уровня 3979,87 пункта. Nasdaq к завершению дня поднялся на 246,99 пункта (2,14%), до уровня 11 791,90 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $4,97 (5,72%), до уровня $81,91 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 6 сентября — первого рабочего дня после отмечаемого в Соединённых Штатах Дня Труда — снижением на фоне смешанных данных по экономике.

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