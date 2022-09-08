Мадрид, , 00:11 — REGNUM 7 сентября мадридское «Атлетико» в матче первого тура группы B Лиги чемпионов УЕФА 2022/23 одержал минимальную победу над «Порту» со счетом 2:1. Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».

Антуан Гризманн Atleticodemadrid.com

Первый мяч на 90+1-й минуте забил испанский фланговый защитник Марио Эрмосо Кансеко после передачи Анхеля Корреа — 1:0. Через шесть минут Матеус Урибе сравнял счет ударом с пенальти — 1:1. На 90+11-й минуте вышедший на замену Антуан Гризманн вновь вывел «матрасников» вперед – 2:1.

На данный момент «Атлетико» с одной победой с тремя набранными очками занимает первое место в турнирной таблице группы B. «Порту» без очков опустился на третью позицию.