Мадрид, 8 сентября, 2022, 00:11 — ИА Регнум. 7 сентября мадридский клуб «Атлетико» в матче первого тура группы B Лиги чемпионов УЕФА 2022/23 одержал минимальную победу над «Порту» со счетом 2:1. Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».

Atleticodemadrid.com Антуан Гризманн

Первый мяч на 90+1-й минуте забил испанский фланговый защитник Марио Эрмосо Кансеко после передачи Анхеля Корреа — 1:0. Через шесть минут Матеус Урибе сравнял счет ударом с пенальти — 1:1. На 90+11-й минуте вышедший на замену Антуан Гризманн вновь вывел «матрасников» вперед — 2:1.

На данный момент «Атлетико» с одной победой с тремя набранными очками занимает первое место в турнирной таблице группы B. «Порту» без очков опустился на третью позицию.